Тариф на світло в Україні: скільки потрібно платити за кіловат

Наразі громадяни платять по 4,32 грн за кВт на годину — ціна є сталою і не залежить від обсягів споживання та є фіксованою.

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З 1 лютого 2025 року тариф на електроенергію для українців залишиться незмінним. Побутові споживачі, як і раніше, платитимуть 4,32 грн за кожну використану кіловат-годину. Про це у відповіді на запит народного депутата Олексія Кучеренка повідомили в Міністерстві енергетики України.

Згідно з інформацією відомства, тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2025 року. Це передбачено постановою Кабміну України №632. Питання про можливі зміни вартості електроенергії після зазначеної дати поки що залишається відкритим.

Наразі громадяни платять по 4,32 грн за кВт на годину. Ціна є сталою і не залежить від обсягів споживання та є фіксованою для:

гуртожитків;

садівничих товариств;

дачних і гаражних кооперативів;

жителів багатоквартирних і приватних будинків;

Заощадити на рахунках за електроенергію можуть споживачі, які встановили двозонні лічильники. Для таких громадян діє так званий "нічний тариф", тож з 23:00 до 07:00 вони платять за електроенергію лише 2,16 грн/кВт-год. Встановлення такого лічильника окупається за п'ять місяців.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.