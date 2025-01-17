Задержка с "тысячей Зеленского": в Минцифры сообщили, когда ждать выплат

"Тысячу Зеленского" можно потратить на десять различных направлений, напомнило Минцифры. Среди них — донаты ВСУ, облигации, книги или лекарства. Ведомство рассказало о сроках поступления средств по поданным заявкам.

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Украинцы, которые жаловались на задержку"тысячи Зеленского", вскоре получат помощь от государства. Те же граждане, которые еще не подали заявку, должны помнить о дедлайне, который наступит через полтора месяца. Об особенностях выплат от государства 17 января рассказали в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

В заметке Министерства отметили, что украинцы жалуются на неполучение "тысячи Зеленского". Об этом свидетельствуют шутки, которые появились в соцсетях: люди пишут, как спешат получить деньги и тратят их, среди прочего, на донаты ВСУ. Ведомство отметило, что есть хорошая новость для людей, которые подали заявку на выплату с 12 декабря 2024 года по 14 января 2025 года. Согласно данным чиновников, 1 тыс. грн поступит через два дня.

"Если подавались на Зимнюю еПоддержку в период с 12 декабря по 14 января, получите выплаты уже скоро — в течение 2 дней", — говорится в сообщении.

Тысяча Зеленского — сообщение о донатах на армию Фото: Минцифры Тысяча Зеленского — сообщение о том, как украинцы тратят деньги Фото: Минцифры

Тысяча Зеленского — детали начисления и выплат

Есть отдельное обращение к украинцам, которые еще не подали заявление на получение "тысячи Зеленского". Минцифры напомнило, что до дедлайна подачи заявок программы "Зимняя еПоддержка" — полтора месяца (то есть до 28 февраля). На сегодня количество заявок — 10 млн, из них 2,5 млн — на детей. Также перечисляется, на что можно потратить деньги от государства:

военные облигации; донаты армии; оплату коммунальных услуг; услуги врачей; на получение образования; на транспорт; на оплату услуг мобильной связи; на страхование; на приобретение книг в украинских книжных магазинах — министерство предоставило ссылку с перечнем магазинов, в которых можно потратить "зимнюю тысячу"; на покупку лекарств — перечень размещен по ссылке.

Отметим, 17 января премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какое количество украинцы получили "тысячу Зеленского". Согласно данным правительства, это 8,2 млн граждан. Кроме того, глава Кабмина заявил, что результаты программы помощи "показывают своевременность и важность", поэтому, вероятно, похожие идеи будут воплощать и в дальнейшем. При этом Фокус напомнил, как можно подать заявку на выплату: через приложение "Дія", через "Укрпочту", через банки, которые присоединились к инициативе.

Напоминаем, 13 января Шмыгаль сообщил, сколько средств правительство дополнительно выделит, чтобы выполнить все заявки украинцев по программе "Зимняя еПоддержка". Между тем президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой критиковал выплаты.