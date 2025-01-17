Затримка з "тисячою Зеленського": в Мінцифри повідомили, коли чекати виплат

"Тисячу Зеленського" можна витратити на десять різних напрямків, нагадало Мінцифри. Серед них — донати ЗСУ, облігації, книги чи ліки. Відомство розповіло про терміни надходження коштів за поданими заявками.

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Українці, які скаржились на затримку "тисячі Зеленського", незабаром отримають допомогу від держави. Ті ж громадяни, які ще не подали заявку, повинні пам'ятати про дедлайн, який настане через півтора місяця. Про особливості виплат від держави 17 січня розповіли у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри).

У дописі Міністерства зауважили, що українці скаржаться на неотримання "тисячі Зеленського". Про це свідчать жарти, які з'явились у соцмережах: люди пишуть, як поспішають отримати гроші і витрачають їх, серед іншого, на донати ЗСУ. Відомство наголосило, що є гарна новина для людей, які подали заявку на виплату з 12 грудня 2024 року по 14 січня 2025 року. Згідно з даними урядовців, 1 тис. грн надійде через два дні.

"Якщо подавались на Зимову єПідтримку в період з 12 грудня по 14 січня, отримаєте виплати вже скоро — протягом 2 днів", — ідеться у дописі.

Тисяча Зеленського - допис про донати на армію Фото: Мінцифри Тисяча Зеленського - допис про те, як українці витрачають гроші Фото: Мінцифри

Тисяча Зеленського — деталі нарахування та виплат

Є окреме звернення до українців, які ще не подали заяву на отримання "тисячі Зеленського". Мінцифри нагадало, що до дедлайну подання заявок програми "Зимова єПідтримка" — півтора місяця (тобто до 28 лютого). На сьогодні кількість заявок — 10 млн, з них 2,5 млн — на дітей. Також перелічується, на що можна витратити гроші від держави:

військові облігації; донати армії; оплату комунальних послуг; послуги лікарів; на здобуття освіти; на транспорт; на оплату послуг мобільного зв'язку; на страхування; на придбання книг в українських книгарнях — міністерство надало посилання з переліком магазинів, в яких можна витратити "зимову тисячу"; на купівлю ліків — перелік розміщений за посиланням.

Зазначимо, 17 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яка кількість українці отримала "тисячу Зеленського". Згідно з даними уряду, це 8 млн громадян. Крім того, глава Кабміну заявив, що результати програми допомоги "показують своєчасність та важливість", тому, ймовірно, схожі ідеї будуть втілювати й надалі. При цьому Фокус нагадав, як можна подати заявку на виплату: через застосунок "Дія", через "Укрпошту", через банки, які долучились до ініціативи.

Нагадуємо, 13 січня Шмигаль повідомив, скільки коштів уряд додатково виділить, щоб виконати усі заявки українців за програмою "Зимова єПідтримка". Тим часом президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, автор якої критикував виплати.