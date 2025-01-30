Миллиардер из РФ, против которого США ввели санкции еще 6 лет назад, держал долю в SpaceX

По данным СМИ, Citigroup решила не блокировать активы траста после того, как Сулейман Керимов попал под санкции. По данным ЕС, речь идет о человеке из ближайшего окружения Владимира Путина.

Related video

Один из самых богатых людей России держал долю в SpaceX американского миллиардера Илона Маска через траст, несмотря на введенные против него Вашингтоном санкции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники 30 января сообщили в издании Bloomberg.

Сообщается, что миллиардер Сулейман Керимов с 2017 года владел долей через Heritage Trust, который базируется в Делавэре. Изначально речь шла о примерно 1% SpaceX.

В 2018 году Керимов и другие российские предприниматели попали под санкции Министерства финансов США из-за "злонамеренной деятельности России по всему миру". Его активы должны были заблокировать, а в ведении дел с американскими компаниями это должно было создать препятствия.

Citigroup Inc. однако решила, что в блокировке траста и связанных с ним организаций необходимости нет. Источники утверждают, что он продолжал работать.

В июне 2022 года американский Минфин заблокировал траст на миллиард долларов после того, как следователи разоблачили сложную систему юридических структур и подставных лиц для сокрытия информации. Доля в SpaceX к тому времени уже была продана.

"События показывают препятствия, которые запутанные финансовые сети создают для попыток США сохранить санкции, и вызовы, с которыми должны столкнуться тесно удерживаемые компании, такие как SpaceX, которая сейчас оценивается примерно в 350 миллиардов долларов и становится все более влиятельным игроком в сфере глобальной обороны и коммуникаций, чтобы определить лица инвесторов. Они также вызывают вопросы о должной осмотрительности в Citigroup, международном банковском гиганте, который сейчас находится под расследованием Министерства юстиции относительно его работы с Heritage Trust", — подчеркнули в издании.

В Citigroup в комментарии отказали, но заверили, что стремятся "вести все дела с наивысшим уважением к соблюдению всех законов и правил". Редакции не удалось установить, знали ли в SpaceX о Heritage Trust. Отмечается, что такие закрытые компании проводят надлежащую проверку инвесторов, но в некоторых ситуациях идентифицировать акционеров трудно.

В SpaceX, Маск и его представители на запросы о комментариях не ответили. Керимов и Минфин США также ответа на запросы не дали.

По словам источников, после блокировки Heritage Trust в 2022 году, Вашингтон продолжал находить все больше американских компаний, в которые этот траст инвестировал деньги. Чиновники еще выясняют, насколько предприятия могли нарушить санкции и должны ли быть привлечены к ответственности за это.

58-летний Керимов — 17-й в рейтинге самых богатых миллиардеров России, его состояние оценивается примерно в 9,9 миллиарда долларов. Он разбогател, покупая доли в российских компаниях из банковской, энергетической и горнодобывающей сфер, а также используя займы от государственных банков. В ЕС его считают человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2022 года США конфисковали на Фиджи его суперяхту Amadea за 300 миллионов долларов, которую, вероятно, Керимов контролировал через ряд подставных компаний. Под санкции также попали несколько членов его семьи и партнеры. Один из его племянников, по данным американского Минфина, является бенефициаром Heritage Trust.

"Керимов и его доверенные лица использовали различные слои американских и неамериканских подставных компаний, чтобы владеть официальным правом собственности на активы и осуществлять транзакции таким образом, чтобы скрыть свою заинтересованность", — сообщали в министерстве.

Основательницей Heritage Trust, как известно из трастовых документов, официально является мать Керимова. Она могла выбирать бенефициаров и распределять средства между потомками, если против них не введены соответствующие запреты.

SpaceX является оборонным подрядчиком с допуском безопасности, что предусматривает дополнительные правила в отношении инвесторов. Однако компания обязана сообщать об иностранном владении, контроле или влиянии, если речь идет о доле в минимум 5%. Доля же Heritage Trust была меньше.

Напомним, 30 января в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США. Воздушное судно упало в реку вблизи аэропорта, на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа.

Впоследствии появилась информация, что вертолет совершал тренировочный полет, и на борту находились трое военных. Из воды достали 18 тел, президент Дональд Трамп заявил об "ужасной аварии".