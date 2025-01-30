Мільярдер з РФ, проти якого США запровадили санкції ще 6 років тому, тримав частку в SpaceX

За даними ЗМІ, Citigroup вирішила не блокувати активи трасту після того, як Сулейман Керімов потрапив під санкції. За даними ЄС, йдеться про людину з найближчого оточення Володимира Путіна.

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Один з найбагатших людей Росії тримав частку в SpaceX американського мільярдера Ілона Маска через траст попри запроваджені проти нього Вашингтоном санкції. Про це з посиланням на обізнані джерела 30 січня повідомили у виданні Bloomberg.

Повідомляється, що мільярдер Сулейман Керімов з 2017 року володів часткою через Heritage Trust, який базується в Делавері. Спочатку йшлося про приблизно 1% SpaceX.

У 2018 році Керімов та інші російські підприємці потрапили під санкції Міністерства фінансів США через "зловмисну діяльність Росії по всьому світу". Його активи мали заблокувати, а у веденні справ з американськими компаніями це мало створити перешкоди.

Citigroup Inc. однак вирішила, що у блокуванні трасту і пов’язаних з ним організацій потреби немає. Джерела стверджують, що він продовжував працювати.

У червні 2022 року американський Мінфін заблокував траст на мільярд доларів після того, як слідчі викрили складну систему юридичних структур і підставних осіб для приховування інформації. Частка у SpaceX на той час вже була продана.

"Події показують перешкоди, які заплутані фінансові мережі створюють для спроб США зберегти санкції, і виклики, з якими мають зіткнутися тісно утримувані компанії, такі як SpaceX, яка зараз оцінюється приблизно в 350 мільярдів доларів і стає все більш впливовим гравцем у сфері глобальної оборони та комунікацій, щоб визначити особи інвесторів. Вони також викликають питання про належну обачність у Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який зараз перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції щодо його роботи з Heritage Trust", — підкреслили у виданні.

У Citigroup у коментарі відмовили, але запевнили, що прагнуть "вести всі справи з найвищою повагою до дотримання всіх законів і правил". Редакції не вдалося встановити, чи знали у SpaceX про Heritage Trust. Зазначається, що такі закриті компанії проводять належну перевірку інвесторів, але в деяких ситуаціях ідентифікувати акціонерів важко.

У SpaceX, Маск та його представники на запити про коментарі не відповіли. Керімов та Мінфін США також відповіді на запити не дали.

Зі слів джерел, після блокування Heritage Trust у 2022 році, Вашингтон продовжував знаходити все більше американських компаній, в які цей траст інвестував гроші. Чиновники ще з’ясовують, наскільки підприємства могли порушити санкції і чи мають бути притягнені до відповідальності за це.

58-річний Керімов — 17-й у рейтингу найбагатших мільярдерів Росії, його статки оцінюють у приблизно 9,9 мільярда доларів. Він розбагатів, купуючи частки у російських компаній з банківської, енергетичної та гірничодобувної сфер, а також використовуючи позики від державних банків. В ЄС його вважають людиною з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

У лютому 2022 року США конфіскували на Фіджі його суперяхту Amadea за 300 мільйонів доларів, яку, ймовірно, Керімов контролював через низку підставних компаній. Під санкції також потрапили кілька членів його сім’ї і партнери. Один з його племінників, за даними американського Мінфіну, є бенефіціаром Heritage Trust.

"Керімов і його довірені особи використовували різні верстви американських і неамериканських підставних компаній, щоб володіти офіційним правом власності на активи і здійснювати транзакції таким чином, щоб приховати свою зацікавленість", — повідомляли у міністерстві.

Засновницею Heritage Trust, як відомо з трастових документів, офіційно є матір Керімова. Вона могла обирати бенефіціарів та розподіляти кошти між нащадками, якщо проти них не запроваджені відповідні заборони.

SpaceX є оборонним підрядником із допуском безпеки, що передбачає додаткові правила щодо інвесторів. Однак компанія зобов’язана повідомляти про іноземне володіння, контроль або вплив, якщо йдеться про частку у мінімум 5%. Частка ж Heritage Trust була меншою.

Нагадаємо, 30 січня у Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером армії США. Повітряне судно впало у річку поблизу аеропорту, на борту перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу.

Згодом з’явилась інформація, що гелікоптер здійснював тренувальний політ, і на борту перебували троє військових. З води дістали 18 тіл, президент Дональд Трамп заявив про "жахливу аварію".