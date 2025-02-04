Отменены льготы и новые обязательные налоги: что изменилось для ФЛП с начала 2025 года

Отчетность нужно подать до 10 февраля. Предприниматели всех групп должны обязательно уплатить три налога.

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С 1 января в Украине действуют новые правила представления объединенной отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС). Об этом сообщали в Пенсионном фонде Украины.

Ежемесячная отчетность по НДФЛ, ВС и ЕСВ: что изменилось

С 1 января ввели ежемесячное предоставление налогового расчета сумм дохода, уплаченного в пользу налогоплательщиков, сумм удержанного с них налога и начисленного единого взноса за наемных работников.

Сроки представления отчетности — до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Налоговый расчет за IV квартал 2024 года подается до 10 февраля.

Он имеет три типа форм:

"Отчетный";

"Новый отчетный";

"Уточняющий".

Сроки подачи отчетности страхователями:

за IV квартал 2024 года — до 10 февраля;

за январь и последующие месяцы — до 20 числа следующего месяца.

Месячная объединенная отчетность: новые налоги для ФЛП в 2025

Как пояснили в "РБК-Украина", в этом году для ФЛП снова стала обязательной уплата ЕСВ.

ФЛП I группы в 2025 году уплачивают:

единый налог — 302,80 гривны;

ЕСВ — 1760 гривен;

военный сбор — 800 гривен.

ФЛП II группы в 2025 году уплачивают:

единый налог — 1600 гривен;

ЕСВ — 1760 гривен;

военный сбор — 800 гривен.

ФЛП III группы в 2025 году уплачивают:

единый налог — 5 или 3% + НДС от дохода;

ЕСВ — 1760 гривен;

военный сбор — 1% от дохода.

Ежемесячная отчетность по НДФЛ, ВС и ЕСВ: льготы и наказания

Кроме этого, с 2025 года все предприниматели должны обеспечить возможность безналичного расчета, то есть POS-терминал. Льгота для тех, кто ведет бизнес в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч человек, больше не будет действовать. Мораторий на документальные плановые проверки для всех снимут.

Льготы по уплате ЕСВ остаются для:

пенсионеров;

лиц с инвалидностью;

предпринимателей, которые одновременно являются наемными работниками;

ФЛП, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Максимальный месячный размер ЕСВ в 2025 году — 35,2 тысячи гривен, то есть это 422 тысячи гривен в год.

Лимиты по оборотам в этом году:

для ФЛП I группы — 1,336 миллиона гривен;

для ФЛП II группы — 6,672 миллиона гривен;

для ФЛП III группы — 9,336 миллиона гривен.

За неуплату ЕСВ будут наказывать штрафом в размере 20% от суммы недоплаты и начислением пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Кроме того, нарушителям не будет начисляться страховой стаж, а это влияет на назначение пенсии и социальных выплат.

Напомним, в 2025 году части владельцев авто придется заплатить налог в размере 25 тысяч гривен. Под налогообложение попали машины 17 марок, которые соответствуют лишь двум условиям.

Жители одного из регионов Украины могут получить помощь в размере 20-50 тысяч гривен. Для получения выплат необходимо обращаться в Департамент соцзащиты населения.