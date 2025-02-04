Отменены льготы и новые обязательные налоги: что изменилось для ФЛП с начала 2025 года
Отчетность нужно подать до 10 февраля. Предприниматели всех групп должны обязательно уплатить три налога.
С 1 января в Украине действуют новые правила представления объединенной отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС). Об этом сообщали в Пенсионном фонде Украины.
Ежемесячная отчетность по НДФЛ, ВС и ЕСВ: что изменилось
С 1 января ввели ежемесячное предоставление налогового расчета сумм дохода, уплаченного в пользу налогоплательщиков, сумм удержанного с них налога и начисленного единого взноса за наемных работников.
Сроки представления отчетности — до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Налоговый расчет за IV квартал 2024 года подается до 10 февраля.
Он имеет три типа форм:
- "Отчетный";
- "Новый отчетный";
- "Уточняющий".
Сроки подачи отчетности страхователями:
- за IV квартал 2024 года — до 10 февраля;
- за январь и последующие месяцы — до 20 числа следующего месяца.
Месячная объединенная отчетность: новые налоги для ФЛП в 2025
Как пояснили в "РБК-Украина", в этом году для ФЛП снова стала обязательной уплата ЕСВ.
ФЛП I группы в 2025 году уплачивают:
- единый налог — 302,80 гривны;
- ЕСВ — 1760 гривен;
- военный сбор — 800 гривен.
ФЛП II группы в 2025 году уплачивают:
- единый налог — 1600 гривен;
- ЕСВ — 1760 гривен;
- военный сбор — 800 гривен.
ФЛП III группы в 2025 году уплачивают:
- единый налог — 5 или 3% + НДС от дохода;
- ЕСВ — 1760 гривен;
- военный сбор — 1% от дохода.
Ежемесячная отчетность по НДФЛ, ВС и ЕСВ: льготы и наказания
Кроме этого, с 2025 года все предприниматели должны обеспечить возможность безналичного расчета, то есть POS-терминал. Льгота для тех, кто ведет бизнес в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч человек, больше не будет действовать. Мораторий на документальные плановые проверки для всех снимут.
Льготы по уплате ЕСВ остаются для:
- пенсионеров;
- лиц с инвалидностью;
- предпринимателей, которые одновременно являются наемными работниками;
- ФЛП, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
Максимальный месячный размер ЕСВ в 2025 году — 35,2 тысячи гривен, то есть это 422 тысячи гривен в год.
Лимиты по оборотам в этом году:
- для ФЛП I группы — 1,336 миллиона гривен;
- для ФЛП II группы — 6,672 миллиона гривен;
- для ФЛП III группы — 9,336 миллиона гривен.
За неуплату ЕСВ будут наказывать штрафом в размере 20% от суммы недоплаты и начислением пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Кроме того, нарушителям не будет начисляться страховой стаж, а это влияет на назначение пенсии и социальных выплат.
Напомним, в 2025 году части владельцев авто придется заплатить налог в размере 25 тысяч гривен. Под налогообложение попали машины 17 марок, которые соответствуют лишь двум условиям.
Жители одного из регионов Украины могут получить помощь в размере 20-50 тысяч гривен. Для получения выплат необходимо обращаться в Департамент соцзащиты населения.