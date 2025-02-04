Скасовані пільги й нові обов'язкові податки: що змінилось для ФОП з початку 2025 року

Звітність потрібно подати до 10 лютого. Підприємці усіх груп мають обов’язково сплатити три податки.

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З 1 січня в Україні діють нові правила подання об’єднаної звітності з єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ). Про це повідомляли у Пенсійному фонді України.

Щомісячна звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ: що змінилось

З 1 січня запровадили щомісячне надання податкового розрахунку сум доходу, сплаченого на користь платників податків, сум утриманого з них податку і нарахованого єдиного внеску за найманих працівників.

Терміни подання звітності — до 20 числа місяця, наступного за звітним. Податковий розрахунок за IV квартал 2024 року подається до 10 лютого.

Він має три типи форм:

"Звітний";

"Новий звітний";

"Уточнюючий".

Терміни подання звітності страхувальниками:

за IV квартал 2024 року — до 10 лютого;

за січень і наступні місяці — до 20 числа наступного місяця.

Місячна об’єднана звітність: нові податки для ФОПів у 2025

Як пояснили у "РБК-Україна", цього року для ФОПів знову стала обов’язковою сплата ЄСВ.

ФОПи I групи у 2025 році сплачують:

єдиний податок — 302,80 гривні;

ЄСВ — 1760 гривень;

військовий збір — 800 гривень.

ФОПи II групи у 2025 році сплачують:

єдиний податок — 1600 гривень;

ЄСВ — 1760 гривень;

військовий збір — 800 гривень.

ФОПи III групи у 2025 році сплачують:

єдиний податок — 5 або 3% + ПДВ від доходу;

ЄСВ — 1760 гривень;

військовий збір — 1% від доходу.

Щомісячна звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ: пільги й покарання

Окрім цього, з 2025 року усі підприємці мають забезпечити можливість безготівкового розрахунку, тобто POS-термінал. Пільга для тих, хто веде бізнес у населених пунктах з населенням менш ніж 5 тисяч осіб, більше не діятиме. Мораторій на документальні планові перевірки для усіх знімуть.

Пільги зі сплати ЄСВ залишаються для:

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю;

підприємців, які водночас є найманими працівниками;

ФОПів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Максимальний місячний розмір ЄСВ у 2025 році — 35,2 тисячі гривень, тобто це 422 тисячі гривень на рік.

Ліміти по оборотах у цьому році:

для ФОП I групи — 1,336 мільйона гривень;

для ФОП II групи — 6,672 мільйона гривень;

для ФОП III групи — 9,336 мільйона гривень.

За несплату ЄСВ каратимуть штрафом у розмірі 20% від суми недоплати та нарахуванням пені у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Окрім того, порушникам не буде нараховуватись страховий стаж, а це впливає на призначення пенсії та соціальних виплат.

Нагадаємо, у 2025 році частині власників авто доведеться заплатити податок у розмірі 25 тисяч гривень. Під оподаткування потрапили машини 17 марок, які відповідають лише двом умовам.

Мешканці одного з регіонів України можуть отримати допомогу у розмірі 20-50 тисяч гривень. Для отримання виплат необхідно звертатися до Департаменту соцзахисту населення.