Цифра удивит: какую пенсию будут получать украинцы с 40 годами стажа

В 2025 году запланирована индексация пенсий на 12%, что позволит компенсировать инфляцию.

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Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста и имеющие за плечами 40 лет трудового стажа, в 2025 году смогут получать достойные пенсионные выплаты. Однако их реальный размер будет определяться рядом важных факторов. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В 2025 году размер пенсии будет зависеть от уровня средней заработной платы по стране и коэффициентов, используемых при расчете выплат. 24 Канал детально объясняет, какую пенсию могут получить граждане с 40-летним стажем. Расчет пенсии в Украине осуществляется по формуле, учитывающей следующие показатели:

среднюю зарплату по стране: в 2025 году этот показатель прогнозируется на уровне 15 000 грн;

индивидуальный коэффициент, который рассчитывается как соотношение вашей зарплаты к средней по стране. Например, если ваша средняя зарплата была 12 000 гривен, коэффициент равен 0,8;

коэффициент стажа: за каждый год стажа начисляется 1%, то есть за 40 лет коэффициент будет составлять 0,4.

Формула расчета: пенсия = средняя зарплата × коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.

Допустим, средняя зарплата в стране – 15 000 гривен, а ваша зарплата – 12 000 гривен (коэффициент 0,8). Тогда, как стаж – 40 лет (коэффициент 0,4). Расчет будет выглядеть так: 15 000 × 0,8 × 0,4 = 4 800 гривен пенсии.

Заметим, что это базовый размер пенсии без учета надбавок или индексаций. Эти два фактора тоже могут влиять на размер вашей пенсии, соответственно конечная сумма выплат может увеличиться.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.