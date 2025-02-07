Цифра здивує: яку пенсію отримуватимуть українці з 40 роками стажу

У 2025 році заплановано індексацію пенсій на 12%, що дасть змогу компенсувати інфляцію.

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Громадяни України, які досягли пенсійного віку і мають за плечима 40 років трудового стажу, 2025 року зможуть отримувати гідні пенсійні виплати. Однак їхній реальний розмір визначатиметься низкою важливих чинників. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У 2025 році розмір пенсії залежатиме від рівня середньої заробітної плати по країні та коефіцієнтів, які використовуються при розрахунку виплат. 24 Канал детально пояснює, яку пенсію можуть отримати громадяни з 40-річним стажем. Розрахунок пенсії в Україні здійснюється за формулою, що враховує такі показники:

середню зарплату по країні: у 2025 році цей показник прогнозується на рівні 15 000 грн;

індивідуальний коефіцієнт, який розраховується як співвідношення вашої зарплати до середньої по країні. Наприклад, якщо ваша середня зарплата була 12 000 гривень, коефіцієнт дорівнює 0,8;

коефіцієнт стажу: за кожен рік стажу нараховується 1%, тобто за 40 років коефіцієнт становитиме 0,4.

Формула розрахунку: пенсія = середня зарплата × коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.

Припустимо, середня зарплата в країні — 15 000 гривень, а ваша зарплата — 12 000 гривень (коефіцієнт 0,8). Тоді, як стаж — 40 років (коефіцієнт 0,4). Розрахунок виглядатиме так: 15 000 × 0,8 × 0,4 = 4 800 гривень пенсії.

Зауважимо, що це базовий розмір пенсії без урахування надбавок чи індексацій. Ці два фактори теж можуть впливати на розмір вашої пенсії, відповідно кінцева сума виплат може збільшитися.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.