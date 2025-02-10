Кроме пенсионеров: в Украине не работают официально 8 миллионов человек, — Южанина

Депутат Нина Южанина говорит, что нужно "разобраться" с нетрудоустроенными людьми внутри страны, прежде чем думать о возвращении тех, кто выехал за границу.

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Без официальной работы в Украине на сегодня живут 8 миллионов людей трудоспособного возраста, сказала народный депутат Украины от "Европейской солидарности", председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Народный депутат Нина Южанина о количестве нетрудоустроенных украинцев. На видео с 7:33.

Такие цифры парламентарий озвучила при обсуждении проблемы возвращения беженцев в Украину.

"На сегодняшний день среди людей, которые находятся на территории Украины, 8 миллионов не работают. Из них частично точно есть скрытое трудоустройство, а частично — те, кто не трудоустроен. Это кроме пенсионеров", — сказала Нина Южанина.

Она подчеркнула, что имеются в виду не просто безработные, которые стоят на учете в Государственной службе занятости, но и те не трудоустроенные, кто туда не обращался.

По словам Южаниной, с другой стороны в стране наблюдается дефицит кадров определенных специальностей, прежде всего рабочих, и эти проблемы нужно решать в первую очередь.

"Давайте разберемся сначала с внутренне перемещенными лицами, с теми людьми, которые на территории Украины не работают, не трудоустроены, а потом уже будем говорить о тех, кто находится за пределами Украины. Потому что чем дальше, тем меньше среди людей за пределами Украины процент тех, кто вернется", — сказала депутат.

Напомним, 10 февраля Евростат опубликовал данные, по которым украинские беженцы из Польши массово выезжают в Германию из-за изменения условий социальных программ и экономических факторов.

5 февраля заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун рассказал о демографических проблемах, которые ожидают Украину в ближайшее время, и сказал, что "нужно постоянно готовить все население к войне".

Также 5 февраля СМИ писали, что зарплаты в Украине резко выросли в некоторых отраслях.