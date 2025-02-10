Крім пенсіонерів: в Україні не працюють офіційно 8 мільйонів людей, — Южаніна

Депутатка Ніна Южаніна каже, що потрібно "розібратися" з непрацевлаштованими людьми всередині країни, перш ніж думати про повернення тих, хто виїхав за кордон.

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Без офіційної роботи в Україні на сьогодні живуть 8 мільйонів людей працездатного віку, сказала народна депутатка України від "Європейської солідарності", голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Народна депутатка Ніна Южаніна про кількість непрацевлаштованих українців. На відео з 7:33.

Такі цифри парламентарка озвучила під час обговорення проблеми повернення біженців до України.

"На сьогоднішні серед людей, які перебувають на території України, 8 мільйонів не працюють. З них частково точно є приховане працевлаштування, а частково — ті, хто не працевлаштований. Це крім пенсіонерів", — сказала Ніна Южаніна.

Вона наголосила, що маються на увазі не просто безробітні, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості, а й ті не працевлаштовані, хто туди не звертався.

За словами Южаніної, з іншого боку в країні спостерігається дефіцит кадрів певних спеціальностей, насамперед робочих, і ці проблеми потрібно розв'язувати першочергово.

"Розберімося спершу з внутрішньо переміщеними особами, з тими людьми, які на території України не працюють, не працевлаштовані, а потім уже будемо говорити про тих, хто знаходиться за межами України. Тому що чим далі, тим менший серед людей за межами України відсоток тих, хто повернеться", — сказала депутатка.

Нагадаємо, 10 лютого Євростат опублікував дані, за якими українські біженці з Польщі масово виїжджають до Німеччини через зміни умов соціальних програм й економічні фактори.

5 лютого заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун розповів про демографічні проблеми, які очікують на Україну найближчим часом, і сказав, що "потрібно постійно готувати все населення до війни".

Також 5 лютого ЗМІ писали, що зарплати в Україні різко зросли у деяких галузях.