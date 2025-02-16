Их всегда ищут работодатели: стало известно, какие профессии стали самыми редкими

Спрос на редкие профессии невысок, но он всегда есть, так как найти такого специалиста сложно.

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В 2024 году на украинском рынке труда сохранялся высокий спрос на рабочие профессии, такие как строители, сантехники, электрики, слесари, сварщики и швеи. В то же время начали появляться редкие вакансии, для которых работодатели искали исключительно квалифицированных специалистов. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Так, среди профессий выделили:

аппаратчик выращивания дрожжей — всего 12 вакансий. Этот специалист занимается размножением и контролем роста дрожжей, которые используются в пищевой промышленности. Отмечают, что это наука совмещена с технологиями, благодаря которой создают важные ингредиенты для многих отраслей промышленности;

настройщик пианино и роялей — 5 вакансий. Специалист, который занимается точной настройкой музыкальных инструментов и их ремонтом. Среди требований — точная настройка пианино и роялей на стандартную высоту тона по камертону (прибор, который и позволяет настраивать музыкальные инструменты). Также настройщик должен уметь устранить дефекты и реставрировать музыкальный инструмент;

халвомесильщик — 4 вакансии. Специалист, который занимается производством восточных сладостей, контролирует их текстуру и качество;

натурщик — 4 вакансии. Человек, который позирует для художников, скульпторов или фотографов, демонстрируя заданные позы;

бутафор — 3 вакансии. Мастер, который создает реалистичные муляжи предметов для театра, кино или выставочных инсталляций;

пастижер — 2 вакансии. Специалист, который изготавливает парики, бороды, усы и другие элементы для театра, кино и модной индустрии;

эмбриолог — 1 вакансия. Врач, который работает в сфере репродуктивной медицины и помогает парам стать родителями.

Спрос на такие специальности остается низким, однако их уникальность делает их незаменимыми в соответствующих отраслях.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

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