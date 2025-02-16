Їх завжди шукають роботодавці: стало відомо, які професії стали найрідкіснішими

Попит на рідкісні професії невисокий, але він завжди є, оскільки знайти такого фахівця складно.

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У 2024 році на українському ринку праці зберігався високий попит на робітничі професії, такі як будівельники, сантехніки, електрики, слюсарі, зварювальники та швачки. Водночас почали з'являтися рідкісні вакансії, для яких роботодавці шукали виключно кваліфікованих фахівців. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Так, серед професій виділили:

апаратник вирощування дріжджів — усього 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, які використовуються в харчовій промисловості. Зазначають, що це наука поєднана з технологіями, завдяки якій створюють важливі інгредієнти для багатьох галузей промисловості;

настроювач піаніно та роялів — 5 вакансій. Фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їх ремонтом. Серед вимог — точне налаштування піаніно та роялів на стандартну висоту тону за камертоном (прилад, що й дає змогу налаштовувати музичні інструменти). Також настроювач має вміти усунути дефекти та реставрувати музичний інструмент;

халвомісильник — 4 вакансії. Фахівець, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість;

натурник — 4 вакансії. Людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози;

бутафор — 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій;

пастижер — 2 вакансії. Фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно та модної індустрії;

ембріолог — 1 вакансія. Лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками.

Попит на такі спеціальності залишається низьким, проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.