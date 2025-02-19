Зарабатывают меньше всего: какие профессии в Украине считаются самыми невыгодными

Размер зарплаты может отличаться в зависимости от города, работодателя и дополнительных надбавок.

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В Украине существует множество профессий с низким уровнем оплаты труда. Чаще всего это неквалифицированные или малооплачиваемые специальности, не предполагающие высшего образования, значительного опыта или особых навыков. Работники таких сфер, как правило, получают зарплату, лишь немного превышающую минимальный порог или находящуюся в его пределах. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Так, самые низкие зарплаты в 2025 году имеют:

дворники — средний уровень зарплаты около 8 000-9 500 грн;

уборщики служебных помещений — заработная плата колеблется в пределах 8 500-10 000 грн;

кухонные рабочие и мойщики посуды — получают от 8 000 грн, в зависимости от региона;

машинисты котельных — в среднем 9 000-10 000 грн;

почтальоны — около 9 000 грн, а в селах — еще меньше;

гардеробщики — их заработная плата не превышает 9 500 грн.

Это лишь часть специальностей, которые оплачиваются хуже всего. Однако стоит отметить, что размер зарплаты может отличаться в зависимости от города, работодателя и дополнительных надбавок. Если человек хочет сменить профессию или найти варианты с лучшими условиями, стоит воспользоваться официальными ресурсами для поиска работы. Один из них — "Единый портал вакансий", который объединяет данные из Государственной службы занятости и крупнейших сайтов поиска работы.

По состоянию на февраль 2025 года на портале доступно более 215 тысяч вакансий с зарплатой от 8 тысяч до более 200 тысяч гривен. Это означает, что рынок труда в Украине остается достаточно активным, и даже в сложных экономических условиях люди имеют возможность найти работу с более высоким доходом.

Менее всего оплачиваемые профессии в Украине — это в основном неквалифицированные или низкоквалифицированные специальности, не требующие высоких навыков или образования. Их представители получают зарплату, которая часто не превышает 10 тысяч гривен в месяц.

Однако возможности для лучшего трудоустройства есть — необходимо следить за рынком вакансий и рассматривать варианты повышения квалификации.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.