Заробляють найменше: які професії в Україні вважаються найбільш невигідними

Розмір зарплати може відрізнятися залежно від міста, роботодавця та додаткових надбавок.

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В Україні існує безліч професій із низьким рівнем оплати праці. Найчастіше це некваліфіковані або малооплачувані спеціальності, які не передбачають вищої освіти, значного досвіду або особливих навичок. Працівники таких сфер зазвичай отримують зарплату, яка лише трохи перевищує мінімальний поріг або перебуває в його межах. Про це йдеться в матеріалі видання"РБК-Україна" з посиланням на дані Державної служби зайнятості.

Так, найнижчі зарплати у 2025 році мають:

двірники — середній рівень зарплати близько 8 000-9 500 грн;

прибиральники службових приміщень — заробітна плата коливається в межах 8 500-10 000 грн;

кухонні робітники та мийники посуду — отримують від 8 000 грн, залежно від регіону;

машиністи котелень — у середньому 9 000-10 000 грн;

листоноші — близько 9 000 грн, а в селах — ще менше;

гардеробники — їхня заробітна плата не перевищує 9 500 грн.

Це лише частина спеціальностей, які оплачуються найгірше. Однак варто зазначити, що розмір зарплати може відрізнятися залежно від міста, роботодавця та додаткових надбавок. Якщо людина хоче змінити професію або знайти варіанти з кращими умовами, варто скористатися офіційними ресурсами для пошуку роботи. Один із них — "Єдиний портал вакансій", який об'єднує дані з Державної служби зайнятості та найбільших сайтів пошуку роботи.

Станом на лютий 2025 року на порталі доступно понад 215 тисяч вакансій із зарплатою від 8 тисяч до понад 200 тисяч гривень. Це означає, що ринок праці в Україні залишається досить активним, і навіть у складних економічних умовах люди мають змогу знайти роботу з вищим доходом.

Найменше оплачувані професії в Україні — це здебільшого некваліфіковані або низькокваліфіковані спеціальності, які не потребують високих навичок чи освіти. Їхні представники отримують зарплату, яка часто не перевищує 10 тисяч гривень на місяць.

Однак можливості для кращого працевлаштування є — необхідно стежити за ринком вакансій і розглядати варіанти підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.