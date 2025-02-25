Индексация пенсий: вырастут ли выплаты по инвалидности в марте 2025 года

Пенсия по инвалидности назначается при наличии от 1 до 15 лет стажа (необходимое значение зависит от возраста, когда была приобретена инвалидность).

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С 1 января 2025 года минимальная пенсия для людей с инвалидностью оставалась неизменной. В течение зимы повышения не произошло. В марте возможен рост выплат лишь за счет индексации, однако конкретный коэффициент увеличения правительство еще не установило. Об этом сообщает ПФУ.

Размер выплаты по инвалидности и в дальнейшем будет зависеть от возраста лица, количества стажа, определенной возрастной пенсии и обстоятельств приобретения этого статуса.

"В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет", – говорится в сообщении ПФУ.

При этом, соотношение пенсии по возрасту и по инвалидности такое сейчас:

лица, имеющие I группу инвалидности – 100% от определенной для них пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Какие минимальные пенсии для лиц с инвалидностью сейчас:

для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия сейчас – 2 980 гривен;

лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы – 2 520 гривен;

работающих лиц с инвалидностью II или III группы – 2 093 гривны.

Напомним, 12 февраля стало известно о продлении срока прохождения повторной ВВК для ограниченно годных. Тогда нардеп Ярослав Железняк рассказал, что эта категория населения сможет пройти комиссию до 5 июня.

Добавим, что во вторник, 11 февраля, военнообязанный мужчина пытался сбежать с военно-врачебной комиссии, на которую его привезли полицейские. Военнообязанный гражданин не удержался на водосточной трубе и упал.