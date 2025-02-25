Індексація пенсій: чи зростуть виплати по інвалідності в березні 2025 року

Пенсію по інвалідності призначають за наявності від 1 до 15 років стажу (необхідне значення залежить від віку, коли було набуто інвалідність).

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З 1 січня 2025 року мінімальна пенсія для людей з інвалідністю залишалася незмінною. Протягом зими підвищення не відбулося. У березні можливе зростання виплат лише за рахунок індексації, проте конкретний коефіцієнт збільшення уряд ще не встановив. Про це повідомляє ПФУ.

Розмір виплати по інвалідності й надалі залежатиме від віку особи, кількості стажу, визначеної вікової пенсії та обставин набуття цього статусу.

"До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, окрім набутого страхового стажу, зараховується період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років", — ідеться в повідомленні ПФУ.

При цьому, співвідношення пенсії за віком і по інвалідності таке зараз:

особи, які мають I групу інвалідності — 100% від визначеної для них пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи — 90%;

з інвалідністю III групи — 50%.

Які мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю зараз:

для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія зараз — 2 980 гривень;

осіб, які не працюють і мають інвалідність II або III групи — 2 520 гривень;

працюючих осіб з інвалідністю II або III групи — 2 093 гривні.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо про продовження терміну проходження повторної ВЛК для обмежено придатних. Тоді нардеп Ярослав Железняк розповів, що ця категорія населення зможе пройти комісію до 5 червня.

Додамо, що у вівторок, 11 лютого, військовозобов'язаний чоловік намагався втекти з військово-лікарської комісії, на яку його привезли поліцейські. Військовозобов'язаний громадянин не втримався на водостічній трубі та впав.