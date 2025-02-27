Пенсии в Украине: кого могут лишить надбавок

Некоторые пенсионеры могут получать доплату за детей, но лишь при соблюдении установленных условий.

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В Украине военнослужащие, вышедшие на пенсию за выслугу лет, могут получать доплату за содержание несовершеннолетних детей. Надбавка начисляется за каждого ребенка, находящегося на иждивении военного пенсионера. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Так, неработающим пенсионерам, если они воспитывают детей, должны начислять надбавку к пенсионным выплатам в размере 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

При этом, как отмечают в ПФУ, дети являются нетрудоспособными до 18 лет или старше этого возраста, если им установлена инвалидность до достижения совершеннолетия.

"Надбавка устанавливается к пенсиям неработающих пенсионеров с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление и необходимые документы", — говорится в сообщении.

Пенсионному фонду нужно предоставить:

паспорт пенсионера;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;

справку уполномоченных органов с места жительства о пребывании на иждивении или совместном проживании с заявителем.

Надбавку отменят, если пенсионеры, которые содержат детей, найдут работу или начнут вести бизнес-деятельность как ФЛП.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.