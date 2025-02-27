Пенсії в Україні: кого можуть позбавити надбавок
Деякі пенсіонери можуть отримувати доплату за дітей, але лише за дотримання встановлених умов.
В Україні військовослужбовці, які вийшли на пенсію за вислугу років, можуть отримувати доплату за утримання неповнолітніх дітей. Надбавка нараховується за кожну дитину, яка перебуває на утриманні військового пенсіонера. Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).
Так, непрацюючим пенсіонерам, якщо вони виховують дітей, мають нараховувати надбавку до пенсійних виплат у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
При цьому, як зазначають у ПФУ, діти є непрацездатними до 18 років або старшими за цей вік, якщо їм встановлено інвалідність до досягнення повноліття.
"Надбавка встановлюється до пенсій непрацюючих пенсіонерів із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому подано заяву та необхідні документи", — ідеться в повідомленні.
Пенсійному фонду потрібно надати:
- паспорт пенсіонера;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- трудову книжку;
- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;
- довідку уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.
Надбавку скасують, якщо пенсіонери, які утримують дітей, знайдуть роботу або почнуть вести бізнес-діяльність як ФОП.
Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.
Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.