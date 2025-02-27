Пенсії в Україні: кого можуть позбавити надбавок

Деякі пенсіонери можуть отримувати доплату за дітей, але лише за дотримання встановлених умов.

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В Україні військовослужбовці, які вийшли на пенсію за вислугу років, можуть отримувати доплату за утримання неповнолітніх дітей. Надбавка нараховується за кожну дитину, яка перебуває на утриманні військового пенсіонера. Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Так, непрацюючим пенсіонерам, якщо вони виховують дітей, мають нараховувати надбавку до пенсійних виплат у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

При цьому, як зазначають у ПФУ, діти є непрацездатними до 18 років або старшими за цей вік, якщо їм встановлено інвалідність до досягнення повноліття.

"Надбавка встановлюється до пенсій непрацюючих пенсіонерів із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому подано заяву та необхідні документи", — ідеться в повідомленні.

Пенсійному фонду потрібно надати:

паспорт пенсіонера;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідку уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Надбавку скасують, якщо пенсіонери, які утримують дітей, знайдуть роботу або почнуть вести бізнес-діяльність як ФОП.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.