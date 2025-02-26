Пенсії з 1 березня: кому індексують, а для кого не зміниться виплата

Щоб розподілити фінансовий ресурс і підвищити найменші пенсії, в Україні було впроваджено максимальний розмір індексації — до 1500 гривень.

Related video

Індексацію пенсій в Україні заплановано на березень 2025 року. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Фокус зібрав усе, що відомо про індексацію на сьогоднішній момент.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів, з 1 березня в Україні проводиться індексація пенсій.

Він заявив, що мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень.

"І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс і підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації — до 1500 гривень", — додав прем'єр.

Як зазначили в Мінсоцполітики, розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін — 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки — 11%.

Кому піднімуть пенсії після індексації

Згідно з ухваленою постановою, з 1 березня буде проіндексовано пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тисяч пенсіонерів силових відомств;

98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тисячі пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тисячі пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6345 гривень.

Крім того, з 1 березня буде проіндексовано щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу).

Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 гривень для всіх одержувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

Зазначається, що це дасть змогу більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати.

На скільки зростуть пенсії

Для розрахунку береться 50% від інфляції за 2024 рік і 50% від темпів зростання заробітної плати в країні за той самий період. Сума величин визначає відсоток для індексації.

Причому індексація стосується не всієї пенсії, а її базової величини. 18 лютого Пенсійний фонд затвердив ключовий показник — середню заробітну плату, яка склала 17 486,60 гривень. З урахуванням торішньої інфляції на рівні 12% коефіцієнт індексації становитиме 1,115 або 11,53%.

Розмір надбавки залежить від розрахункової пенсії. Але попередні розрахунки показують, що:

+ 100-200 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія менша за мінімальну 2 361 грн;

+ 300-400 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія від 3 000 до 4 000 грн;

+ 400-500 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія до 5 000 грн.

Підвищення від 1 000 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія вища за 10 000 гривень.

Кому не проіндексують пенсії

За словами експерта з питань пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна, сенс індексації в тому, щоб підтягнути пенсії відповідно до сучасних зарплат, адже їхній середній рівень змінюється.

"Тобто якщо людина вийшла на пенсію давно, то в неї застаріла зарплата при розрахунку. Таким чином, виплати щороку індексують, щоб розмір пенсії наближався відповідно до сучасних показників", — каже пан Сергій.

Пенсію можуть не проіндексувати, якщо особі призначили її вже після 1 січня 2025 року. Якщо ж людина вийшла на пенсію нещодавно, то в неї в розрахунках зазначена сучасна зарплата, а тому їй не потрібно підтягувати виплату.

Якщо пенсії призначено за останні три роки, то, ймовірно, індексації може не бути, тому що в розрахунках вказано зарплату, яка за нинішніми мірками вважається сучасною. Але для таких пенсіонерів можуть встановити втішну надбавку в розмірі 100 гривень, як це було в попередні роки.

Індексація не торкнеться тих, у кого пенсія становить 10 прожиткових мінімумів. Йдеться про суму в розмірі 23 610 гривень.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.