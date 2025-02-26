Пенсии с 1 марта: кому индексируют, а для кого не изменится выплата

Чтобы распределить финансовый ресурс и повысить самые маленькие пенсии, в Украине был внедрен максимальный размер индексации — до 1500 гривен.

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Индексация пенсий в Украине запланирована на март 2025 года. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Фокус собрал все, что известно об индексации на сегодняшний момент.

По словам премьера-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров, с 1 марта в Украине проводится индексация пенсий.

Он заявил, что минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 гривен.

"И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно наименьшие пенсии, внедряем максимальный размер индексации — до 1500 гривен", — добавил премьер.

Как отметили в Минсоцполитики, размер индексации исчислен на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен — 12%; рост средней заработной платы за 2022-2024 годы — 11%.

Кому поднимут пенсии после индексации

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

98 тысяч лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79,6 тысячи пенсионеров-лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 гривен до 6345 гривен.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

В то же время будут действовать временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1 500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

Отмечается, что это позволит более справедливо распределить ограниченный финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для украинцев, которые получают наименьшие выплаты.

На сколько вырастут пенсии

Для расчета берется 50% от инфляции за 2024 год и 50% от темпов роста заработной платы в стране за тот же период. Сумма величин определяет процент для индексации.

Причем индексация касается не всей пенсии, а ее базовой величины. 18 февраля Пенсионный фонд утвердил ключевой показатель — среднюю заработную плату, которая составила 17 486,60 гривен. С учетом прошлогодней инфляции на уровне 12% коэффициент индексации составит 1,115 или 11,53%.

Размер надбавки зависит от расчетной пенсии. Но предварительные расчеты показывают, что:

+ 100-200 гривен получат те, у кого расчетная пенсия меньше минимальной 2 361 грн;

+ 300-400 гривен получат те, у кого расчетная пенсия от 3 000 до 4 000 грн;

+ 400-500 гривен получат те, у кого расчетная пенсия до 5 000 грн.

Повышение от 1 000 гривен получат те, у кого расчетная пенсия выше 10 000 гривен.

Кому не проиндексируют пенсии

По словам эксперта по вопросам пенсионного обеспечения Сергея Коробкина, смысл индексации в том, чтобы подтянуть пенсии в соответствии с современными зарплатами, ведь их средний уровень меняется.

"То есть если человек вышел на пенсию давно, то у него устаревшая зарплата при расчете. Таким образом, выплаты ежегодно индексируют, чтобы размер пенсии приближался в соответствии с современными показателями", — говорит господин Сергей.

Пенсию могут не проиндексировать, если лицу назначили ее уже после 1 января 2025 года. Если же человек вышел на пенсию недавно, то у него в расчетах указана современная зарплата, а потому ему не нужно подтягивать выплату.

Если пенсии назначены за последние три года, то, вероятно, индексации может не быть, потому что в расчетах указана зарплата, которая по нынешним меркам считается современной. Но для таких пенсионеров могут установить утешительную надбавку в размере 100 гривен, как это было в предыдущие годы.

Индексация не коснется тех, у кого пенсия составляет 10 прожиточных минимумов. Речь идет о сумме в размере 23 610 гривен.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.