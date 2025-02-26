Пенсия в Украине: сколько будут платить, если зарплата 20 000 гривен

Чем больше трудовой стаж, тем выше коэффициент, а следовательно, и размер пенсии.

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В Украине пенсия рассчитывается по единой формуле, учитывающей три ключевых параметра: продолжительность трудового стажа, среднюю заработную плату по стране и индивидуальный коэффициент заработка. Об этом сообщает издание "24 Канал".

Формула расчета пенсии: П = Зс × Ик × Кс, где:

П – размер пенсии;

Зс – средняя заработная плата по стране за три года перед выходом на пенсию;

Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Индивидуальный коэффициент заработной платы отражает соотношение вашего дохода к средней заработной плате по стране. Согласно прогнозам, в 2025 году этот показатель может достигнуть 18 000–20 000 гривен. Это означает, что при заработной плате в 20 000 гривен ваш индивидуальный коэффициент окажется в пределах 1–1,1, так как ваш доход соответствует или превышает средний уровень по стране.

Коэффициент стажа показывает, сколько процентов от средней зарплаты вы получите в качестве пенсии. Каждый год стажа добавляет 1% к расчету:

35 лет стажа: Кс = 0,35;

40 лет стажа: Кс = 0,40.

Чем больше трудовой стаж, тем выше коэффициент, а следовательно, и размер пенсии.

Условно, средняя зарплата по стране в 2025 году будет 20 000 гривен. Зарплата также составляет 20 000 гривен, а лицо имеет 35 лет трудового стажа.

индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, насколько ваша зарплата отличается от средней по стране. Если ваша зарплата равна средней, коэффициент равен 1; коэффициент трудового стажа зависит от количества отработанных лет. Каждый год добавляет 1% к расчету пенсии. За 35 лет стажа коэффициент равен 0,35; размер пенсии рассчитывается путем умножения средней зарплаты на ваш индивидуальный коэффициент и коэффициент стажа.

Формула будет выглядеть так:

П = Зс × Ик × Кс = 20 000 × 1 × 0,35 = 20 000 × 1 × 0 35 = 7000 гривен

То есть, при таких условиях пенсия в 2025 году составит примерно 7 000 гривен.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.