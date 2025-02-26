Пенсія в Україні: скільки платитимуть, якщо зарплата 20 000 гривень

Що більший трудовий стаж, то вищий коефіцієнт, а отже, і розмір пенсії.

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В Україні пенсія розраховується за єдиною формулою, що враховує три ключові параметри: тривалість трудового стажу, середню заробітну плату в країні та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Про це повідомляє видання "24 Канал".

Формула розрахунку пенсії: П = Зс × Ік × Кс, де:

П — розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію;

Ік — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати відображає співвідношення вашого доходу до середньої заробітної плати по країні. Згідно з прогнозами, у 2025 році цей показник може досягти 18 000-20 000 гривень. Це означає, що при заробітній платі в 20 000 гривень ваш індивідуальний коефіцієнт опиниться в межах 1-1,1, оскільки ваш дохід відповідає або перевищує середній рівень по країні.

Коефіцієнт стажу показує, скільки відсотків від середньої зарплати ви отримаєте як пенсію. Кожен рік стажу додає 1% до розрахунку:

35 років стажу: Кс = 0,35;

40 років стажу: Кс = 0,40.

Що більший трудовий стаж, то вищий коефіцієнт, а отже, і розмір пенсії.

Умовно, середня зарплата по країні у 2025 році буде 20 000 гривень. Зарплата також становить 20 000 гривень, а особа має 35 років трудового стажу.

індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, наскільки ваша зарплата відрізняється від середньої по країні. Якщо ваша зарплата дорівнює середній, коефіцієнт дорівнює 1; коефіцієнт трудового стажу залежить від кількості відпрацьованих років. Кожен рік додає 1% до розрахунку пенсії. За 35 років стажу коефіцієнт дорівнює 0,35; розмір пенсії розраховується шляхом множення середньої зарплати на ваш індивідуальний коефіцієнт і коефіцієнт стажу.

Формула матиме такий вигляд:

П = Зс × Ік × Кс = 20 000 × 1 × 0,35 = 20 000 × 1 × 0 35 = 7000 гривень

Тобто, за таких умов пенсія у 2025 році становитиме приблизно 7 000 гривень.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.