Пенсия в Украине выросла: сколько в среднем получают люди

Средняя пенсия в Украине вычисляется с учетом роста средней заработной платы и инфляции.

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Размер пенсии в Украине определяется исходя из средней заработной платы, которая на 2024 год составляет 17,5 тысяч гривен. Эта величина служит ориентиром для Пенсионного фонда при расчете пенсий и начислении Единого социального взноса (ЕСВ). Об этом рассказала старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире "Киев24".

"Смотрите, у нас зарплата в среднем где-то та, которую использует Пенсионный фонд для начисления новых пенсий и с которой уплачивается ЕСВ. Так вот средняя заработная плата за 2024 год вышла 17,5 тысячи. По Украине, да? Да, по Украине в среднем", — сказала она.

Средняя зарплата, используемая для пенсионных начислений, ниже официальных статистических данных из-за минимальных взносов, которые уплачиваются ФОПами и государством.

"Это учитывая минимальные взносы, уплачиваемые ФОПами, также минимальные взносы, уплачиваемые государством за некоторые категории населения. Поэтому этот показатель меньше, чем показатель зарплат штатных работников, который публикует наш Укрстат. Там более 20 тысяч средний, ну около 22 тысяч зарплата", — сказала Ткаченко.

По ее словам, средняя пенсия, с учетом индексации, составит 6300 гривен, что менее 30% от средней заработной платы. Это учитывает инфляцию и возможные изменения в расчете зарплаты для начисления пенсий.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит около 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.