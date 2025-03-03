Пенсія в Україні зросла: скільки в середньому отримують люди

Середня пенсія в Україні обчислюється з урахуванням зростання середньої заробітної плати та інфляції.

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Розмір пенсії в Україні визначається виходячи із середньої заробітної плати, яка на 2024 рік становить 17,5 тисяч гривень. Ця величина слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час розрахунку пенсій та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це розповіла старший науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі "Київ24".

"Дивіться, у нас зарплата в середньому десь та, яку використовує Пенсійний фонд для нарахування нових пенсій і з якої сплачується ЄСВ. Так от середня заробітна плата за 2024 рік вийшла 17,5 тисячі. По Україні, так? Так, по Україні в середньому", — сказала вона.

Середня зарплата, яка використовується для пенсійних нарахувань, нижча за офіційні статистичні дані через мінімальні внески, які сплачуються ФОПами і державою.

"Це враховуючи мінімальні внески, які сплачуються ФОПами, також мінімальні внески, які сплачуються державою за деякі категорії населення. Тому цей показник менший, ніж показник зарплат штатних працівників, який публікує наш Укрстат. Там понад 20 тисяч середній, ну близько 22 тисяч зарплата", — сказала Ткаченко.

За її словами, середня пенсія, з урахуванням індексації, становитиме 6300 гривень, що менше 30% від середньої заробітної плати. Це враховує інфляцію та можливі зміни в розрахунку зарплати для нарахування пенсій.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме близько 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.