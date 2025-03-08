На сколько пенсии в ЕС больше, чем в Украине: детали (инфографика)

Европейские пенсионные системы в основном финансируются по принципу "плати и получай".

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Множество украинских пенсионеров не имеют высоких государственных выплат. Средняя пенсия в Украине существенно ниже, чем в странах Европейского Союза. Тем не менее, и в европейских странах есть свои проблемы, связанные с обеспечением пенсионеров. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, таких как страховой стаж, общий доход за весь трудовой период и регулярность взносов в Пенсионный фонд. Возраст выхода на пенсию зависит от накопленного страхового стажа. При этом, минимально необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет ежегодно увеличивается на один год и к 2028 году составит 35 лет. В 2025 году пенсия назначается:

в 60 лет — минимум 32 лет стажа;

в 63 года — от 22 до 32 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет страхового стажа.

Размер пенсионных выплат определяется с учетом коэффициента страхового стажа и среднего заработка. С 1 марта 2025 года в Украине была проведена индексация пенсий с коэффициентом 1,115. В результате средняя пенсия увеличилась на 9,6%, составив 6 345 грн вместо 5 790 грн.

Недавно Министерство социальной политики Украины представило законопроект, направленный на реформу пенсионной системы. Ключевыми изменениями станут внедрение трехуровневой модели, введение накопительной системы и упрощение расчета выплат с помощью балльной системы. Новый подход исключает использование сложных формул: размер пенсии будет определяться на основе трудового стажа и уровня дохода.

Сравнение пенсий в Украине и Европе

Европейские пенсионные системы в основном финансируются по принципу "плати и получай". Пенсионные взносы людей, работающих сейчас, идут на выплаты пенсий тем, кто уже находится на пенсии. Когда нынешние работники сами станут пенсионерами, их уже будут поддерживать следующие поколения работающих людей.

При этом по последним данным "Евростата", сейчас на каждого жителя в возрасте 15-64 лет приходится около трех в возрасте 65+. По прогнозам, это соотношение достигнет 38% в 2030 году и 50,4% — в 2050 году. Это достаточно негативная тенденция, которая создает дисбаланс в пенсионной системе и приводит к увеличению нагрузки на работающее поколение.

Пенсионный доход относительно заработка в конце карьеры в странах ЕС

По данным Euronews, во многих европейских странах пенсионный доход значительно ниже заработка перед выходом на пенсию, что затрудняет пожилым людям поддержание привычного уровня жизни. Почти каждый шестой пенсионер в ЕС находится на грани бедности, причем этот показатель вырос с 12% в 2013 году до 15,5% в 2023 году.

В 2023 году совокупный коэффициент замещения (показатель, который сопоставляет медианный пенсионный доход людей в возрасте 65-74 лет с медианным заработком людей 50-59 лет) в ЕС составил 58%. Это означает, что человек, зарабатывавший 100 евро в возрасте 50-59 лет, будет получать в среднем 58 евро пенсионного дохода в возрасте 65-74 лет. Этот показатель колебался от 35% в Хорватии до 78% в Греции.

Среди стран "большой четверки" экономик ЕС Германия продемонстрировала самый низкий уровень пенсионного дохода к заработку перед выходом на пенсию — 49%. Во Франции этот показатель составил 59%, что лишь немного превысило среднее значение по ЕС. Между тем Испания и Италия вошли в тройку лидеров, где коэффициент замещения превысил 75%.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.