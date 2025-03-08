На скільки пенсії в ЄС більші, ніж в Україні: деталі (інфографіка)

Європейські пенсійні системи здебільшого фінансуються за принципом "плати й отримуй".

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Безліч українських пенсіонерів не мають високих державних виплат. Середня пенсія в Україні істотно нижча, ніж у країнах Європейського Союзу. Проте і в європейських країнах є свої проблеми, пов'язані із забезпеченням пенсіонерів. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох чинників, таких як страховий стаж, загальний дохід за весь трудовий період і регулярність внесків до Пенсійного фонду. Вік виходу на пенсію залежить від накопиченого страхового стажу. Водночас мінімально необхідний стаж для виходу на пенсію в 60 років щорічно збільшується на один рік і до 2028 року становитиме 35 років. У 2025 році пенсія призначається:

у 60 років — мінімум 32 роки стажу;

у 63 роки — від 22 до 32 років;

у 65 років — не менше 15 років страхового стажу.

Розмір пенсійних виплат визначається з урахуванням коефіцієнта страхового стажу та середнього заробітку. З 1 березня 2025 року в Україні було проведено індексацію пенсій із коефіцієнтом 1,115. У результаті середня пенсія збільшилася на 9,6%, становивши 6 345 грн замість 5 790 грн.

Нещодавно Міністерство соціальної політики України представило законопроєкт, спрямований на реформу пенсійної системи. Ключовими змінами стануть впровадження трирівневої моделі, запровадження накопичувальної системи та спрощення розрахунку виплат за допомогою бальної системи. Новий підхід унеможливлює використання складних формул: розмір пенсії визначатиметься на основі трудового стажу та рівня доходу.

Порівняння пенсій в Україні та Європі

Європейські пенсійні системи здебільшого фінансуються за принципом "плати й отримуй". Пенсійні внески людей, які працюють зараз, ідуть на виплати пенсій тим, хто вже перебуває на пенсії. Коли нинішні працівники самі стануть пенсіонерами, їх уже підтримуватимуть наступні покоління працюючих людей.

При цьому за останніми даними "Євростату", зараз на кожного жителя у віці 15-64 років припадає близько трьох у віці 65+. За прогнозами, це співвідношення сягне 38% у 2030 році та 50,4% — у 2050 році. Це досить негативна тенденція, яка створює дисбаланс у пенсійній системі та призводить до збільшення навантаження на працююче покоління.

Пенсійний дохід щодо заробітку наприкінці кар'єри в країнах ЄС

За даними Euronews, у багатьох європейських країнах пенсійний дохід значно нижчий за заробіток перед виходом на пенсію, що ускладнює літнім людям підтримання звичного рівня життя. Майже кожен шостий пенсіонер у ЄС перебуває на межі бідності, до того ж цей показник зріс із 12% у 2013 році до 15,5% у 2023 році.

У 2023 році сукупний коефіцієнт заміщення (показник, який зіставляє медіанний пенсійний дохід людей у віці 65-74 років із медіанним заробітком людей 50-59 років) у ЄС становив 58%. Це означає, що людина, яка заробляла 100 євро у віці 50-59 років, отримуватиме в середньому 58 євро пенсійного доходу у віці 65-74 років. Цей показник коливався від 35% у Хорватії до 78% у Греції.

Серед країн "великої четвірки" економік ЄС Німеччина продемонструвала найнижчий рівень пенсійного доходу до заробітку перед виходом на пенсію — 49%. У Франції цей показник становив 59%, що лише трохи перевищило середнє значення по ЄС. Тим часом Іспанія та Італія увійшли до трійки лідерів, де коефіцієнт заміщення перевищив 75%.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.