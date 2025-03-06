За стажу 45 років: яку пенсію отримає чоловік із зарплатою до 15 тис. грн

Пенсія, яку отримують українці з такою кількістю стажу, буде вищою за середню.

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Розмір пенсії в Україні залежить не тільки від рівня заробітної плати, а й від довжини страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічні новини".

Якщо громадянин вирішить оформити пенсію в 65 років, маючи 45 років страхового стажу і середню зарплату в 15 тисяч гривень, то розрахункова сума виплати в березні цього року становитиме 9790 гривень.

Варто підкреслити, що цей розрахунок не охоплює додаткові пільги, які можуть збільшити розмір пенсії, як-от статус ветерана війни, дитини війни, почесного донора або наявність особливих заслуг перед Батьківщиною.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.