Пенсії в 10 тис. грн: хто може отримувати такі високі виплати

Щоб отримувати пенсію в розмірі 10 тис. грн, необхідно мати високий офіційний дохід і страховий стаж не менше 33-35 років.

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Українці мають можливість впливати на розмір своєї майбутньої пенсії, але для цього важливо розуміти, як вона розраховується. Ключову роль відіграють страховий стаж і рівень заробітної плати. Розібравшись із цими нюансами, можна дізнатися, які кроки допоможуть отримати пенсію в розмірі від 10 тис. грн. Про це йдеться в законі №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Українська пенсійна система заснована на принципі індивідуального розрахунку виплат, який залежить від ключових чинників: рівня заробітної плати та страхового стажу. При цьому враховується і середній показник зарплати по країні за три роки, що передують виходу на пенсію.

Знаючи правила і формулу розрахунку вікової пенсії, можна визначити, який страховий стаж і рівень офіційної заробітної плати необхідні для отримання пенсії в розмірі 10 тис. грн.

Формула розрахунку пенсії = СЗП x ІКЗ x КС, де показники:

СЗП — середня зарплата в країні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС — коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).

Для отримання пенсії в 10 тис. грн необхідно мати високий офіційний дохід (фактично вдвічі більший за середній) і стаж не менше 33-35 років.

Приклад розрахунку пенсії в 10 тис. грн:

середня зарплата в країні: умовно — 15 тис. грн;

індивідуальний коефіцієнт зарплати: якщо офіційний дохід був удвічі більшим за рівень середньої зарплати (коефіцієнт 2);

коефіцієнт стажу (КС): 15 тис. грн ×2 x КС (КС = 0,33) = 10 тис. грн.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.