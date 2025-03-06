Пенсии в 10 тыс. грн: кто может получать такие высокие выплаты

Чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, необходимо иметь высокий официальный доход и страховой стаж не менее 33–35 лет.

Related video

Украинцы имеют возможность влиять на размер своей будущей пенсии, но для этого важно понимать, как она рассчитывается. Ключевую роль играют страховой стаж и уровень заработной платы. Разобравшись с этими нюансами, можно узнать, какие шаги помогут получить пенсию в размере от 10 тыс. грн. Об этом говорится в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Украинская пенсионная система основана на принципе индивидуального расчета выплат, который зависит от ключевых факторов: уровня заработной платы и страхового стажа. При этом учитывается и средний показатель зарплаты по стране за три года, предшествующих выходу на пенсию.

Зная правила и формулу расчета возрастной пенсии, можно определить, какой страховой стаж и уровень официальной заработной платы необходимы для получения пенсии в размере 10 тыс. грн.

Формула расчета пенсии = СЗП x ИКЗ x КС, где показатели:

СЗП — средняя зарплата в стране;

ИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС — коэффициент стажа (один год равен 1%).

Для получения пенсии в 10 тыс. грн необходимо иметь высокий официальный доход (фактически в два раза больше среднего) и стаж не менее 33-35 лет.

Пример расчета пенсии в 10 тыс. грн:

средняя зарплата в стране: условно — 15 тыс. грн;

индивидуальный коэффициент зарплаты: если официальный доход был вдвое больше уровня средней зарплаты (коэффициент 2);

коэффициент стажа (КС): 15 тыс. грн ×2 x КС (КС = 0,33) = 10 тыс. грн.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.