При стаже 45 лет: какую пенсию получит мужчина с зарплатой до 15 тыс. грн

Пенсия, которую получают украинцы с таким количеством стажа, будет выше средней.

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Размер пенсии в Украине зависит не только от уровня заработной платы, но и от длины страхового стажа. Об этом говорится в материале издания "Экономические новости".

Если гражданин решит оформить пенсию в 65 лет, имея 45 лет страхового стажа и среднюю зарплату в 15 тысяч гривен, то расчетная сумма выплаты в марте этого года будет составлять 9790 гривен.

Стоит подчеркнуть, что данный расчет не включает дополнительные льготы, которые могут увеличить размер пенсии, такие как статус ветерана войны, ребенка войны, почетного донора или наличие особых заслуг перед Родиной.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.