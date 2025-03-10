Новые пенсии: кто из украинцев получит повышенные выплаты уже в апреле

Степень повышения пенсии будет зависеть от того, сколько месяцев гражданин продолжал работать и какой объем взносов он уплачивал в период трудовой деятельности.

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В апреле 2025 года планируется увеличение пенсионных выплат для определенной категории граждан. Несколько миллионов пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность на пенсии, получат новые суммы в рамках очередного перерасчета. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров производится благодаря их личной инициативе продолжать трудовую деятельность и увеличивать размер выплат за счет дополнительных лет страхового стажа. В Украине из 10,3 миллиона пенсионеров 2,8 миллиона продолжают работать. Для этой категории граждан Пенсионный фонд автоматически выполнит перерасчет пенсий с 1 апреля.

Пересчитают выплаты для граждан, которые:

работали после назначения или прошлого перерасчета пенсии и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или перерасчета;

работали после назначения/прошлого перерасчета выплат, накопили менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения или перерасчета прошло не менее двух лет.

В 2025 году перерасчет выплат ожидается для работающих пенсионеров, выплаты которых назначили или пересчитали два года назад — в 2023-м. Основываться он будет на страховом стаже, который человеку зачислился до 1 марта текущего года.

Размер повышения пенсии будет зависеть от того, сколько месяцев гражданин работал и какой размер взносов платил.

"Если вы платите взносы с минимальной заработной платы, то очевидно, что рост будет не очень существенным, если это взносы с большой заработной платы — то тогда и рост будет соответственно ощутимым", — сообщили в ведомстве.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.

Также стало известно, что программа жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг уже много лет предоставляет дополнительную поддержку сотням тысяч украинцев. На размер субсидии будут влиять количество членов семьи, совокупный уровень дохода и стоимость аренды жилья.