Нові пенсії: хто з українців отримає підвищені виплати вже у квітні

Ступінь підвищення пенсії залежатиме від того, скільки місяців громадянин продовжував працювати і який обсяг внесків він сплачував у період трудової діяльності.

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У квітні 2025 року планується збільшення пенсійних виплат для певної категорії громадян. Кілька мільйонів пенсіонерів, які продовжують трудову діяльність на пенсії, отримають нові суми в рамках чергового перерахунку. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, проводиться завдяки їхній особистій ініціативі продовжувати трудову діяльність і збільшувати розмір виплат за рахунок додаткових років страхового стажу. В Україні з 10,3 мільйона пенсіонерів 2,8 мільйона продовжують працювати. Для цієї категорії громадян Пенсійний фонд автоматично виконає перерахунок пенсій з 1 квітня.

Перерахують виплати для громадян, які:

працювали після призначення або минулого перерахунку пенсії та мають не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або перерахунку;

працювали після призначення/минулого перерахунку виплат, накопичили менше ніж 24 місяці страхового стажу, після призначення або перерахунку минуло не менше ніж два роки.

У 2025 році перерахунок виплат очікується для пенсіонерів, які працюють і виплати яких призначили або перерахували два роки тому — у 2023-му. Ґрунтуватися він буде на страховому стажі, який людині зарахували до 1 березня поточного року.

Розмір підвищення пенсії залежатиме від того, скільки місяців громадянин працював і який розмір внесків сплачував.

"Якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим, якщо це внески з великої заробітної плати — то тоді й зростання буде відповідно відчутним", — повідомили у відомстві.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.

Також стало відомо, що програма житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг уже багато років надає додаткову підтримку сотням тисяч українців. На розмір субсидії впливатимуть кількість членів сім'ї, сукупний рівень доходу та вартість оренди житла.