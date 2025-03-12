Работа на пенсии: что обязательно нужно знать об увольнении

Размер повышения выплат будет зависеть от продолжительности трудовой деятельности и суммы уплаченных взносов.

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Юристы разъяснили украинским пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию, какие правила действуют при увольнении. В частности, уточняется, нужно ли отрабатывать две недели. Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

На сайте в одном из сообщений гражданин поинтересовался, можно ли, в соответствии с действующим украинским законодательством, не отрабатывать две недели при увольнении в связи с выходом на пенсию.

"Я пенсионер. При выходе на пенсию с работы не увольнялся до сих пор. Могу ли я не отрабатывать две недели при выходе на пенсию (увольнении) сейчас согласно статье 38 КЗоТ?", — отмечается в обращении.

Речь идет о статье 38 Кодекса законов о труде, которая регулирует право работника на разрыв трудового договора, заключенного на неопределенный срок. На портале юристы пояснили, что согласно этой статье, работник имеет право досрочно прекратить трудовые отношения, если договор был заключен на неопределенный срок. Единственным требованием является уведомление работодателя о намерении расторгнуть договор за две недели письменно.

"Если работник желает уволиться из-за выхода на пенсию, работодатель должен прекратить трудовой договор в тот срок, который указан работником без отработки двух недель", — добавили специалисты.

На начало 2025 года в Украине среди 10 миллионов пенсионеров насчитывается 2,8 миллиона человек, продолжающих трудовую деятельность. Планируется, что Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсионных выплат для этой категории граждан с 1 апреля. Он затронет тех, чьи выплаты были назначены или пересчитаны в 2023 году. Перерасчет будет основан на страховом стаже, накопленном до 1 марта текущего года. Размер повышения выплат будет зависеть от продолжительности трудовой деятельности и суммы уплаченных взносов.

Перерасчет выплат коснется граждан в случае:

если в дальнейшем работали после назначения или предыдущего перерасчета пенсии при наличии 24 месяцев стажа после назначения/перерасчета;

если продолжали работать после назначения/прошлого перерасчета выплат, имеют менее 24 месяцев стажа, а после назначения/перерасчета выплат прошло не менее двух лет.

Соответствующий вопрос регулирует ст. 42 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года.

Напомним, 11 марта эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин заявил, что пенсии по инвалидности в Украине вырастут, но не для всех.

Фокус также писал о том, что азартная пенсионерка выиграла $500 тысяч в лотерею после ряда удачных ставок.