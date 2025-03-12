Робота на пенсії: що обов'язково потрібно знати про звільнення

Розмір підвищення виплат залежатиме від тривалості трудової діяльності та суми сплачених внесків.

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Юристи роз'яснили українським пенсіонерам, які продовжують трудову діяльність після виходу на пенсію, які правила діють при звільненні. Зокрема, уточнюється, чи потрібно відпрацьовувати два тижні. Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

На сайті в одному з повідомлень громадянин поцікавився, чи можна, відповідно до чинного українського законодавства, не відпрацьовувати два тижні під час звільнення у зв'язку з виходом на пенсію.

"Я пенсіонер. При виході на пенсію з роботи не звільнявся досі. Чи можу я не відпрацьовувати два тижні при виході на пенсію (звільненні) зараз згідно зі статтею 38 КЗпП?", — зазначається у зверненні.

Йдеться про статтю 38 Кодексу законів про працю, яка регулює право працівника на розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк. На порталі юристи пояснили, що згідно з цією статтею, працівник має право достроково припинити трудові відносини, якщо договір було укладено на невизначений строк. Єдиною вимогою є повідомлення роботодавця про намір розірвати договір за два тижні письмово.

"Якщо працівник бажає звільнитися через вихід на пенсію, роботодавець повинен припинити трудовий договір у той строк, який зазначений працівником без відпрацювання двох тижнів", — додали фахівці.

На початок 2025 року в Україні серед 10 мільйонів пенсіонерів налічується 2,8 мільйона осіб, які продовжують трудову діяльність. Планується, що Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсійних виплат для цієї категорії громадян із 1 квітня. Він торкнеться тих, чиї виплати було призначено або перераховано 2023 року. Перерахунок буде заснований на страховому стажі, накопиченому до 1 березня поточного року. Розмір підвищення виплат залежатиме від тривалості трудової діяльності та суми сплачених внесків.

Перерахунок виплат торкнеться громадян у разі:

якщо надалі працювали після призначення або попереднього перерахунку пенсії за наявності 24 місяців стажу після призначення/перерахунку;

якщо продовжували працювати після призначення/минулого перерахунку виплат, мають менше ніж 24 місяці стажу, а після призначення/перерахунку виплат минуло не менше ніж два роки.

Відповідне питання регулює ст. 42 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року . 42 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року.

Нагадаємо, 11 березня експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін заявив, що пенсії з інвалідності в Україні зростуть, але не для всіх.

Фокус також писав про те, що азартна пенсіонерка виграла $500 тисяч у лотерею після низки вдалих ставок.