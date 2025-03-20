Тариф на газ может возрасти до 10 грн уже летом: в чем причина

На формирование тарифов влияет не только рыночная ситуация, но и политические факторы, включая возможные выборы.

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Тема повышения тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги остается актуальной. Несмотря на военное положение и установленный мораторий, стоимость некоторых ЖКУ все же увеличилась. В 2025 году в Киеве выросли тарифы на управление многоквартирными домами, а в 2024 году подорожала электроэнергия. Чиновники поясняют, что мораторий не охватывает все виды жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в 2025 году возможно повышение цен на газ, даже несмотря на действующие ограничения. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг в комментарии изданию "Новини.LIVE".

Уже летом тарифы на газ могут вырасти до 10 грн за кубометр. По словам эксперта, стоимость может увеличиться с 7,96 до 9,5–10 грн за кубометр. Основная причина – необходимость закупки 3–4 млрд кубометров по высоким ценам. Также отмечается, что на формирование тарифов влияет не только рыночная ситуация, но и политические факторы, включая возможные выборы.

О непростой ситуации с газом высказался и народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, предстоящий отопительный сезон может стать серьезным испытанием для энергетического сектора страны. Основные проблемы – финансовые трудности "Нафтогаза" и растущая зависимость от импортного газа.

"Ключевой вопрос по "Нафтогазу" — это импорт денег, где они возьмут деньги, чтобы закупить дополнительный импорт, который крайне потребуется", — отметил нардеп.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.

Также сообщалось, что в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг в Украине увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.