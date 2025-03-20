Тариф на газ може зрости до 10 грн уже влітку: у чому причина

На формування тарифів впливає не тільки ринкова ситуація, а й політичні чинники, включно з можливими виборами.

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Тема підвищення тарифів на енергоресурси та комунальні послуги залишається актуальною. Незважаючи на воєнний стан і встановлений мораторій, вартість деяких ЖКП все ж збільшилася. У 2025 році в Києві зросли тарифи на управління багатоквартирними будинками, а у 2024 році подорожчала електроенергія. Чиновники пояснюють, що мораторій не охоплює всі види житлово-комунальних послуг. Крім того, у 2025 році можливе підвищення цін на газ, навіть незважаючи на чинні обмеження. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг у коментарі виданню "Новини.LIVE".

Уже влітку тарифи на газ можуть зрости до 10 грн за кубометр. За словами експерта, вартість може збільшитися з 7,96 до 9,5-10 грн за кубометр. Основна причина — необхідність закупівлі 3-4 млрд кубометрів за високими цінами. Також наголошується, що на формування тарифів впливає не тільки ринкова ситуація, а й політичні чинники, включно з можливими виборами.

Про непросту ситуацію з газом висловився і народний депутат України Олексій Кучеренко. За його словами, майбутній опалювальний сезон може стати серйозним випробуванням для енергетичного сектора країни. Основні проблеми — фінансові труднощі "Нафтогазу" і зростаюча залежність від імпортного газу.

"Ключове питання щодо "Нафтогазу" — це імпорт грошей, де вони візьмуть гроші, щоб закупити додатковий імпорт, який вкрай буде потрібен", — зазначив нардеп.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.

Також повідомлялося, що в січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг в Україні збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року.