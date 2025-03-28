Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто в списке

Некоторым пенсионерам предоставляется скидка на оплату за коммунальные тарифы, достигающая 100%. Это означает, что они могут пользоваться услугами без каких-либо затрат.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд.

"Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию", – пишут на сайте ПФУ.

Речь идет о таких лицах:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалистах по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В частности пенсионерам, которые ранее работали по таким профессиям, для получения льготы следует соответствовать еще и таким критериям:

имеют не менее трех лет соответствующего стажа работы; на момент выхода на пенсию работали на должностях, дающих право на льготу.

Более того, данная льгота предоставляется в случае, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека не превышает установленного уровня, дающего право на налоговую социальную льготу. Однако она распространяется только на самого пенсионера и не затрагивает членов его семьи. Срок действия льготы составляет двенадцать месяцев с момента подачи заявления, но не может превышать конец текущего календарного года.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.