Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто в списку

Деяким пенсіонерам надається знижка на оплату за комунальні тарифи, що досягає 100%. Це означає, що вони можуть користуватися послугами без будь-яких витрат.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд.

"Скористатися пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію", — пишуть на сайті ПФУ.

Йдеться про таких осіб:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.

Зокрема пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги слід відповідати ще й таким критеріям:

мають не менше трьох років відповідного стажу роботи; на момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають право на пільгу.

Ба більше, ця пільга надається в разі, якщо середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців на одну особу не перевищує встановленого рівня, що дає право на податкову соціальну пільгу. Однак вона поширюється тільки на самого пенсіонера і не зачіпає членів його сім'ї. Термін дії пільги становить дванадцять місяців з моменту подання заяви, але не може перевищувати кінець поточного календарного року.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.