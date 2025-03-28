Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто в списку
Деяким пенсіонерам надається знижка на оплату за комунальні тарифи, що досягає 100%. Це означає, що вони можуть користуватися послугами без будь-яких витрат.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.
"Скористатися пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію", — пишуть на сайті ПФУ.
Йдеться про таких осіб:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- фахівці із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.
Зокрема пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги слід відповідати ще й таким критеріям:
- мають не менше трьох років відповідного стажу роботи;
- на момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають право на пільгу.
Ба більше, ця пільга надається в разі, якщо середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців на одну особу не перевищує встановленого рівня, що дає право на податкову соціальну пільгу. Однак вона поширюється тільки на самого пенсіонера і не зачіпає членів його сім'ї. Термін дії пільги становить дванадцять місяців з моменту подання заяви, але не може перевищувати кінець поточного календарного року.
Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.
Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.