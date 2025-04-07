Льготы на коммуналку: украинцев ждут масштабные проверки

В Украине планируют внедрить единый механизм и общие правила для проверки льгот, предоставляемых гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Такая инициатива направлена на усовершенствование законодательства, регулирующего верификацию государственных выплат.

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Об этом говорится в Проекте приказа "Об утверждении Методики верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа", который опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как указано в документе, утверждение Методики верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа стало необходимым из-за того, что такие льготы предоставляются гражданам в денежной форме.

"Проект приказа разработан в соответствии с частью третьей статьи 9 Закона Украины "О верификации и мониторинге государственных выплат", согласно которой верификация государственных выплат осуществляется в соответствии с методиками проверки, которые утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, которые формируют и реализуют государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат", — говорится в пояснительной записке.

Данные от граждан будут проверять, сравнивая параметры информации, которая будет поступать от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с информацией в реестрах и базах данных по каждому реципиенту, относительно:

смерти согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

наличия информации о статусе реципиента в Едином государственном реестре ветеранов войны;

адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента и/или членов семьи реципиента согласно данным ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины;

начисления за один и тот же период жилищной субсидии и льготы по данным информационной системы Пенсионного фонда Украины;

наличия инвалидности, группы инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.