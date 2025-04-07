Пільги на комуналку: на українців чекають масштабні перевірки

В Україні планують впровадити єдиний механізм і загальні правила для перевірки пільг, що надаються громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу. Така ініціатива спрямована на вдосконалення законодавства, що регулює верифікацію державних виплат.

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Про це йдеться у Проєкті наказу "Про затвердження Методики верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу", який опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Як зазначено в документі, затвердження Методики верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу стало необхідним через те, що такі пільги надаються громадянам у грошовій формі.

"Проєкт наказу розроблено відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", відповідно до якої верифікація державних виплат здійснюється відповідно до методик перевірки, що затверджує орган, який здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат", — ідеться у пояснювальній записці.

Дані від громадян перевірятимуть, порівнюючи параметри інформації, що надходитиме від Пенсійного фонду України (ПФУ), з інформацією в реєстрах і базах даних щодо кожного реципієнта, відносно:

смерті згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

наявності інформації про статус реципієнта в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта та/або членів сім'ї реципієнта згідно з даними відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України;

нарахування за один і той самий період житлової субсидії та пільги за даними інформаційної системи Пенсійного фонду України;

наявності інвалідності, групи інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.