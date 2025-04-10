Украинцы, у которых пенсия меньше 10 000 грн, получат надбавку: как оформить

В 2025 году правительство приняло решение не повышать социальные стандарты из-за сложной экономической ситуации, вызванной полномасштабной войной. Однако для некоторых граждан Украины предусмотрены дополнительные выплаты к пенсии.

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Об этом говорится в материале издания УНИАН.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в 2025 году право на пенсию имеют граждане, достигшие 60 лет, при этом имеющие стаж не менее 32 лет. Также пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при условии наличия стажа в 22 года и 15 лет соответственно.

Для граждан в возрасте 65 лет, при необходимом стаже, пенсия должна составлять 40% от их зарплаты. Если же выплаты оказываются ниже указанного уровня, предусмотрена доплата до установленного размера.

Важно подчеркнуть, что начисления происходят автоматически, и дополнительное обращение в ПФУ не требуется. В то же время другие виды надбавок не предусмотрены. Украинцы, достигшие 70 лет, также могут рассчитывать на доплаты к пенсии в 2025 году. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера, а именно:

70-74 года – надбавка 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

старше 80 лет – 570 грн.

Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому бежать в Пенсионный фонд не нужно. Но есть нюанс — не все пенсионеры, достигнувшие 70 лет, получат доплату. Она выплачивается тем, у кого пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.