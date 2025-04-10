Українці, у яких пенсія менше 10 000 грн, отримають надбавку: як оформити

У 2025 році уряд ухвалив рішення не підвищувати соціальні стандарти через складну економічну ситуацію, спричинену повномасштабною війною. Однак для деяких громадян України передбачено додаткові виплати до пенсії.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

У Пенсійному фонді України повідомили, що 2025 року право на пенсію мають громадяни, які досягли 60 років, водночас мають стаж не менше 32 років. Також пенсія може бути призначена українцям, які досягли 63 і 65 років, за умови наявності стажу в 22 роки і 15 років відповідно.

Для громадян віком 65 років, за необхідного стажу, пенсія має становити 40% від їхньої зарплати. Якщо ж виплати виявляються нижчими за вказаний рівень, передбачена доплата до встановленого розміру.

Важливо підкреслити, що нарахування відбуваються автоматично, і додаткове звернення до ПФУ не потрібне. Водночас інших видів надбавок не передбачено. Українці, які досягли 70 років, також можуть розраховувати на доплати до пенсії у 2025 році. Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера, а саме:

70-74 роки — надбавка 300 грн;

75-79 років — 456 грн;

старше 80 років — 570 грн.

Ці доплати нараховуються автоматично, тому бігти до Пенсійного фонду не потрібно. Але є нюанс — не всі пенсіонери, які досягли 70 років, отримають доплату. Вона виплачується тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.