Пенсионеры получат доплату 3250 грн: что для этого нужно
В 2025 году Министерство социальной политики при поддержке ООН продолжает предоставлять финансовую помощь украинским пенсионерам в рамках гуманитарной программы поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Пенсионеры из девяти областей Украины смогут получить дополнительную выплату к пенсии в размере 3250 гривен.
Об этом пишет издание " На пенсии".
Право на такую помощь имеют лишь те пенсионеры, которые удовлетворяют определенным условиям:
- проживающие в зоне боевых действий;
- у кого пенсия составляет менее 3250 гривен в месяц;
- те, кто не получал денежную помощь от международных организаций от 1 марта 2023 года.
Пенсионерам полагаются дополнительные финансовые выплаты, если они находятся во фронтовых и прифронтовых районах:
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Луганской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской областях.
По данным Минсоцполитики, дополнительную помощь пенсионерам начислят без подачи заявлений — выплаты будут оформлены автоматически на основе сведений из государственных реестров.
"Для получения выплаты получателям никаких действий совершать не нужно. Она проводится без подачи заявления", — сказали в ведомстве.
Пенсионеры, отвечающие условиям программы, будут получать выплаты от ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн. и суммой пенсии, которую они получают.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.