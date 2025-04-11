Пенсионеры получат доплату 3250 грн: что для этого нужно

В 2025 году Министерство социальной политики при поддержке ООН продолжает предоставлять финансовую помощь украинским пенсионерам в рамках гуманитарной программы поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Пенсионеры из девяти областей Украины смогут получить дополнительную выплату к пенсии в размере 3250 гривен.

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Об этом пишет издание " На пенсии".

Право на такую помощь имеют лишь те пенсионеры, которые удовлетворяют определенным условиям:

проживающие в зоне боевых действий;

у кого пенсия составляет менее 3250 гривен в месяц;

те, кто не получал денежную помощь от международных организаций от 1 марта 2023 года.

Пенсионерам полагаются дополнительные финансовые выплаты, если они находятся во фронтовых и прифронтовых районах:

Днепропетровской, Донецкой, Запорожский, Луганской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

По данным Минсоцполитики, дополнительную помощь пенсионерам начислят без подачи заявлений — выплаты будут оформлены автоматически на основе сведений из государственных реестров.

"Для получения выплаты получателям никаких действий совершать не нужно. Она проводится без подачи заявления", — сказали в ведомстве.

Пенсионеры, отвечающие условиям программы, будут получать выплаты от ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн. и суммой пенсии, которую они получают.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.