Пенсіонери отримають доплату 3250 грн: що для цього потрібно

У 2025 році Міністерство соціальної політики за підтримки ООН продовжує надавати фінансову допомогу українським пенсіонерам у рамках гуманітарної програми підтримки найбільш вразливих категорій населення. Пенсіонери з дев'яти областей України зможуть отримати додаткову виплату до пенсії в розмірі 3250 гривень.

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Про це пише видання " На пенсії".

Право на таку допомогу мають лише ті пенсіонери, які задовольняють певним умовам:

які проживають у зоні бойових дій;

у кого пенсія становить менше 3250 гривень на місяць;

ті, хто не отримував грошової допомоги від міжнародних організацій від 1 березня 2023 року.

Пенсіонерам належать додаткові фінансові виплати, якщо вони перебувають у фронтових і прифронтових районах:

Дніпропетровської, Донецької, Запорізький, Луганської, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

За даними Мінсоцполітики, додаткову допомогу пенсіонерам нарахують без подачі заяв — виплати буде оформлено автоматично на основі відомостей із державних реєстрів.

"Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви", — сказали у відомстві.

Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ООН у сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн. і сумою пенсії, яку вони отримують.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.