Украинцы могут получить выплаты в 5 тыс. грн: что известно

Весной 2025 года часть украинских пенсионеров и внутренне перемещённых лиц (ВПЛ), проживающих в Мирненской поселковой общине Херсонской области, получат дополнительную финансовую поддержку.

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Об этом сообщает Мирненская поселковая военно-гражданская администрация.

Финансовая помощь будет предоставляться в рамках Комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц и жителей громады, которые временно переехали на подконтрольные Украине территории. Получить выплаты смогут:

жителей Мирненской поселковой территориальной громады, которым уже исполнилось 80 лет;

ВПЛ;

жителей громады, которые временно переместились в безопасные регионы Украины.

Надо отправить заявку на имя начальницы отдела социальной защиты населения Мирненской поселковой ВГА Ирины Викторовны Ковальчук на электронную почту: [email protected]. А к своему заявлению нужно добавить:

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

выписку из реестра территориальной общины (или другие документы, подтверждающие регистрацию/проживание);

копию справки ВПЛ, которую получили после 24 февраля 2022 года;

номер банковского счета в формате IBAN, открытого в отделении украинского банка.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.