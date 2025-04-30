Украинцы могут получить выплаты в 5 тыс. грн: что известно
Весной 2025 года часть украинских пенсионеров и внутренне перемещённых лиц (ВПЛ), проживающих в Мирненской поселковой общине Херсонской области, получат дополнительную финансовую поддержку.
Об этом сообщает Мирненская поселковая военно-гражданская администрация.
Финансовая помощь будет предоставляться в рамках Комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц и жителей громады, которые временно переехали на подконтрольные Украине территории. Получить выплаты смогут:
- жителей Мирненской поселковой территориальной громады, которым уже исполнилось 80 лет;
- ВПЛ;
- жителей громады, которые временно переместились в безопасные регионы Украины.
Надо отправить заявку на имя начальницы отдела социальной защиты населения Мирненской поселковой ВГА Ирины Викторовны Ковальчук на электронную почту: [email protected]. А к своему заявлению нужно добавить:
- копию паспорта;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- выписку из реестра территориальной общины (или другие документы, подтверждающие регистрацию/проживание);
- копию справки ВПЛ, которую получили после 24 февраля 2022 года;
- номер банковского счета в формате IBAN, открытого в отделении украинского банка.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.