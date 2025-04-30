Українці можуть отримати виплати в 5 тис. грн: що відомо

Навесні 2025 року частина українських пенсіонерів і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у Мирненській селищній громаді Херсонської області, отримають додаткову фінансову підтримку.

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Про це повідомляє Мирненська селищна військово-цивільна адміністрація.

Фінансову допомогу надаватимуть у межах Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, які тимчасово переїхали на підконтрольні Україні території. Отримати виплати зможуть:

жителів Мирненської селищної територіальної громади, яким уже виповнилося 80 років;

ВПО;

жителів громади, які тимчасово перемістилися в безпечні регіони України.

Треба надіслати заявку на ім'я начальниці відділу соціального захисту населення Мирненської селищної ВЦА Ірини Вікторівни Ковальчук на електронну пошту: [email protected]. А до своєї заяви потрібно додати:

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);

виписку з реєстру територіальної громади (або інші документи, що підтверджують реєстрацію/проживання);

копію довідки ВПО, яку отримали після 24 лютого 2022 року;

номер банківського рахунку у форматі IBAN, відкритого у відділенні українського банку.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.