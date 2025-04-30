Цифра удивит: какую пенсию можно получать, если есть 35 лет стажа и зарплата 10 тыс. грн

Размер пенсии зависит от множества факторов, в том числе от уровня заработной платы и продолжительности трудового стажа. Не менее важным является и возраст, в котором человек выходит на пенсию. В настоящее время в Украине это возможно в 60, 63 или 65 лет.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет достаточно иметь 35 лет трудового стажа. При стаже и заработной плате на уровне 10 тысяч гривен, размер пенсии составит примерно 3,8 тысячи гривен. Если при тех же условиях выйти на пенсию в 63 года, сумма выплаты будет выше — около 4,5 тысячи гривен.

А вот, если человек вышел на пенсию в 65 лет, имел зарплату 10 тысяч гривен и приобрел 35 лет стажа, его пенсия будет примерно – 5 тысяч гривен.

Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.