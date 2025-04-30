Цифра здивує: яку пенсію можна отримувати, якщо є 35 років стажу і зарплата 10 тис. грн

Розмір пенсії залежить від безлічі чинників, зокрема від рівня заробітної плати та тривалості трудового стажу. Не менш важливим є і вік, у якому людина виходить на пенсію. Наразі в Україні це можливо в 60, 63 або 65 років.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років достатньо мати 35 років трудового стажу. За умови стажу та заробітної плати на рівні 10 тисяч гривень, розмір пенсії становитиме приблизно 3,8 тисячі гривень. Якщо за тих самих умов вийти на пенсію в 63 роки, сума виплати буде вищою — близько 4,5 тисячі гривень.

А от, якщо людина вийшла на пенсію в 65 років, мала зарплату 10 тисяч гривень і набула 35 років стажу, її пенсія буде приблизно — 5 тисяч гривень.

Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.