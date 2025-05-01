Больше, чем ЕС: Трамп назвал "теоретическую" сумму, которую получат США за соглашение о недрах (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что Украина должна вернуть американскому народу деньги за финансовую и военную помощь, выданную Джо Байденом. Глава Белого дома ожидает получить больше миллиардов долларов, чем прогнозировал ранее.

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Заявление Трампа относительно соглашения о недрах прозвучало в эфире телеканала News Nation.

Соглашение о недрах — комментарий Трампа см. с 7:16

Во время вечернего шоу ведущий Билли О'Райли позвонил Трампу и поинтересовался соглашением о полезных ископаемых, благодаря которому США "зайдут" в Украину. Ведущий уточнил, "остановит ли это Путина". В ответ глава Белого дома ответил, что такое "ну, возможно". После этого политик озвучил причину, почему согласился на договоренности. По его словам, американцы на этой сделке получат больше, чем европейцы.

"Причина, почему я это сделал, — это то, что мы получим 350 миллиардов долларов, или близко к этому. В то время как Европа — только 100 миллиардов долларов", — слышно на видео.

После этого Трамп назвал долгом деньги, которые Украина получила при каденции Джо Байдена. Политик сказал, что "чувствовал себя дураком", когда Европа якобы зарабатывала на этой помощи, а "мы ничего не получили". После этого глава Белого дома предположил, что будет иметь с Украины даже большую сумму, чем говорил ранее.

"Мы заключили соглашение сегодня, и мы получаем гораздо больше теоретически, чем 350 миллиардов долларов", — заявил он.

Соглашение о недрах — детали

Отметим, в ночь на 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о заключении соглашения о недрах с США. При этом чиновница заверила, что украинцы получили выгодные условия сотрудничества, и озвучила девять основных пунктов договоренностей. Среди этих пунктов отсутствуют гарантии безопасности, о которых говорил президент Украины Владимира Зеленский в Белом доме, когда из-за ссоры с Трампом сорвалась первая попытка подписания документа.

Как говорится в сообщении Свириденко, создадут Инвестиционный фонд восстановления Украины, в который будут идти деньги за новые лицензии на добычу полезных ископаемых (50%) и за новую полученную ренту. Отдельно отмечается, что украинцы не имеют долговых обязательств перед американцами.

Между тем медиа "Экономическая правда" узнала некоторые детали соглашения о недрах. Среди прочего, в документе перечисляется 57 полезных ископаемых, которые заинтересовали США. Кроме того, говорится о том, что единственный вклад американцев — это стоимость военной помощи, которая будет выделяться в будущем.

Напоминаем, министр финансов США Скот Бессент высказался относительно соглашения о полезных ископаемых и объяснил, почему оно "историческое" и почему должно повлиять на РФ. 1 мая в медиа сообщили о первой продаже оружия для Украины, одобренной Трампом.